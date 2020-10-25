Главный инфекционист США Энтон Фаучи убежден, что вакцина против коронавирусной инфекции может стать доступной в США уже в декабре.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи говорит, что вакцина против коронавируса будет безопасной и эффективной. Об этом пишет издание BBC.

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Американский ученый подчеркнул, что первые дозы вакцины в ограниченном количестве будут поступать людям в соответствии с установленным приоритетом. Как он отметил, это продлится "несколько месяцев до 2021 года", прежде чем вакцина станет более доступной.

Он добавил, что вакцина не заменит необходимости принятия мер для защиты людей от COVID-19 в течение длительного времени.

К слову, две американские компании AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые ранее остановили испытания вакцины от коронавируса из-за ухудшения состояния здоровья у нескольких добровольцев, возобновили исследования.

Johnson & Johnson планирует выпустить более миллиарда доз вакцины к концу 2021 года.