Плодовитий донор

Джонатан Меєр був активним донором сперми ще з 2007 року, приєднавшись до спільнот у Facebook, де люди, намагаючись мати дітей, допомагали одне одному. Він також зареєструвався в 11 клініках як донор сперми і в банку сперми Cryos.

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Однак Меєр брехав всім, коли стверджував кожній клініці, що пожертвує біологічний матеріал виключно там, а також кожній майбутній матері, якій запевняв, що в нього є всього близько 10 дітей.

Через це чоловік має дітей по всьому світу, зокрема близько 375 в Нідерландах, 80 в Німеччині, 35 в Бельгії, 4 в Аргентині та 2 в Австралії. Меєр пояснив німецьким ЗМІ, що має таку величезну кількість дітей, оскільки бажає зробити "щось значуще" у своєму житті.

Судова заборона

Однак декілька місяців тому йому суд наказав припинити донорство сперми, адже існує підвищений ризик інцесту. В квітні одна з матерів його дітей подала на нього позов до суду з цієї причини.

Якби я знала, що він вже має понад 100 дітей, я б ніколи не обрала його. Я дуже хвилююсь про наслідки, які це може мати для моєї дитини. Багато матерів кажуть йому, що він повинен зупинитися, але ніщо не допомагає. Тому звернення до суду – єдиний варіант, що я маю, щоб захистити свою дитину,

– розповіла Єва, яка народила від Меєра в 2018 році.

У зв'язку з великою кількістю дітей деякі жінки випадково стикаються одна з одною, оскільки їх стало надзвичайно багато. Навіть існують онлайн-групи, в які вони об'єдналися: спільнота Donorkind 102 JJM на Facebook налічує 157 учасників.

Цивільний суд прийняв рішення про накладення штрафу у розмірі 100 000 євро, якщо Джонатан продовжить донорство сперми.

Хоча на його профілі вказано, що він схожий на акторів Бреда Пітта та Кріса Хемсворта, він зазначає, що стає донором безкоштовно, тоді як банк сперми Cryos продає її за близько 1300 євро кожну.

Чоловік не зупиняється

Попри заборону продовжувати донорство, Меєр все ще здає сперму, проте заявляє, що робить це лише жінкам, які вже мають від нього дитину, що дозволено. Відомо, що раніше цього місяця він "допоміг" жителям Нідерландів, а цього тижня він планує відвідати матерів своїх дітей в Сербії та Італії.

Крім того, Джонатан зізнався, що мріє про сім'ю з п'ятьма дітьми, що робить його ситуацію ще більш унікальною.