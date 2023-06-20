Плодовитый донор

Джонатан Мейер был активным донором спермы еще с 2007 года, присоединившись к сообществам в Facebook, где люди, пытаясь иметь детей, помогали друг другу. Он также зарегистрировался в 11 клиниках в качестве донора спермы и в банке спермы Cryos.

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Однако Мейер врал всем, когда утверждал каждой клинике, пожертвующей биологический материал исключительно там, а также каждой будущей матери, уверяющей, что у него есть всего около 10 детей.

Поэтому мужчина имеет детей по всему миру, в том числе около 375 в Нидерландах, 80 в Германии, 35 в Бельгии, 4 в Аргентине и 2 в Австралии. Мейер объяснил немецким СМИ, что имеет такое огромное количество детей, поскольку желает сделать "что-то значимое" в своей жизни.

Судебный запрет

Однако несколько месяцев назад суд приказал прекратить донорство спермы, ведь существует повышенный риск инцеста. В апреле одна из матерей его детей подала на него иск в суд по этой причине.

Если бы я знала, что у него уже более 100 детей, я бы никогда не выбрала его. Я очень беспокоюсь о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка. Многие матери говорят ему, что он должен остановиться, но ничто не помогает. Поэтому обращение в суд – единственный вариант, который у меня есть, чтобы защитить своего ребенка,

– рассказала Ева, родившая от Мейера в 2018 году.

В связи с большим количеством детей некоторые женщины случайно сталкиваются друг с другом, поскольку их стало очень много. Даже существуют онлайн-группы, в которые они объединились: сообщество Donorkind 102 JJM в Facebook насчитывает 157 участников.

Гражданский суд принял решение о наложении штрафа в размере 100 000 евро, если Джонатан продлит донорство спермы.

Хотя на его профиле указано, что он похож на актеров Брэда Питта и Криса Хэмсворта, он отмечает, что становится донором бесплатно, в то время как банк спермы Cryos продает ее за 1300 евро каждую.

Мужчина не останавливается

Несмотря на запрет продолжать донорство, Мейер все еще сдает сперму, однако заявляет, что делает это только женщинам, уже имеющим от него ребенка, что разрешено. Известно, что ранее в этом месяце он "помог" жителям Нидерландов, а на этой неделе планирует посетить матерей своих детей в Сербии и Италии.

Кроме того, Джонатан признался, что мечтает о семье с пятью детьми, что делает его ситуацию еще более уникальной.