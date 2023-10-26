Жінка звернулася за допомогою до отоларинголога, скаржачись на безперервні шуми у лівому вусі, які турбували її протягом чотирьох днів. За словами пацієнтки, у день появи симптомів вона прокинулася від відчуття, ніби хтось маленький повзає у її вушному каналі. З кожним наступним днем у вусі продовжувалися нескінченні клацання, стукіт і шарудіння, що призвело до безсоння.

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Павук поселився у вусі

При фізичному огляді лікар виявив у зовнішньому слуховому проході лівого вуха павука, який повзав. За ці дні, проведені у вушному каналі, цей маленький арахнід встиг вирости зі своєї старої шкури, оскільки у вушному каналі знайшли екзоскелет, що залишився після його линяння.

На записаному медичними фахівцями відео було виразно видно, як павук переміщався всередині вушного каналу, перебуваючи поряд із барабанною перетинкою. Якоїсь миті він навіть наблизився до медичного інструменту, майже потрапивши в його об'єктив своїми багатьма очима.

Павук у вусі: дивитись відео

Лікарі успішно витягли павука та його екзоскелет із використанням аспіраційної канюлі, введеної через отоскоп. Після цієї процедури пацієнтка відчула себе значно краще.

Що це за павук

У короткому медичному звіті не повідомляється, до якого виду належав павук. За фотографіями встановити це складно, але в коментарі порталу Ars Technica двоє експертів з павукоподібних впевнено заявили, що це представник сімейства павуків-скакунчиків (Salticidae). Одна з їх відмінних рис — великі передні очі на лицьовій частині голови, які потрапили на відео.

За словами експертів, павук міг забратися у вухо жінки у пошуках місця для укриття. Річ у тім, що багато павуків-мисливців, які не живуть в павутинні, в момент линяння шукають затишне місце, оскільки під час цього процесу беззахисні перед хижаками.