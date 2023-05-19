Чому виникає гіркота у роті

Зміни в смакових рецепторах. Гіркий присмак може бути наслідком змін у смакових рецепторах у ротовій порожнині. Це може статися через певні харчові продукти або напої, такі як гірка кава, гіркі цитрусові фрукти, чорний шоколад або гіркі ліки.

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Проблеми зі шлунком. Гіркий присмак у роті може бути симптомом певних проблем зі шлунком, таких як рефлюкс кислоти (відригування кислоти зі шлунку до стравохідного каналу), гастрит (запалення слизової оболонки шлунку) або виразки.

Проблеми з печінкою або жовчним міхуром. Порушення функції печінки або жовчного міхура можуть призвести до накопичення жовчі в ротовій порожнині, що може призводити до гіркого смаку. Такі захворювання супроводжується й іншими симптомами: нудотою, блюванням, підвищеною температурою, сильним болем у правому боці під ребрами.

Сухість у роті. Може призводити до зміни смаку і викликати гіркий присмак. Це може бути наслідком певних медичних станів, дії лікарських препаратів або недостатнього виділення слини.

Інфекції або запалення. Інфекції в ротовій порожнині, які супроводжуються запаленням, такі як пародонтит (запалення ясен) або стоматит (запалення слизової оболонки рота), можуть спричиняти гіркий смак.

Що робити з гіркотою у роті

Якщо гіркий присмак з'явився і зник і більше нічого не турбує, причин для хвилювання немає. Але якщо, крім незвичного присмаку, боляче жувати, з рота неприємно пахне, підвищилася чутливість зубів до холодної та гарячої їжі, запалилися ясна, потрібно звернутися до стоматолога.

При появі гіркоти у роті, нудоти, блювоти, болю у животі, високої температури, негайно зверніться за медичною допомогою.