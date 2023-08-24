Свою популярність він набув в епоху радянщини. З того часу в медичній науці багато що змінилося, рекомендації про скринінгові дослідження були переглянуті, з'явилися нові, точніші методи діагностики.

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Але втративши свою актуальність, гінекологічний мазок на флору не втратив популярність і продовжує виконуватися як рутинне щорічне обстеження.

Коли призначають аналіз

Дуже часто лікарі призначають мазок на флору в рамках щорічного профілактичного огляду акушера-гінеколога. Як правило, це відбувається без наявності скарг із боку пацієнтки та клінічних ознак запалення. Але немає жодних актуальних рекомендацій, створених світовими медичними спільнотами, в яких йшлося б про необхідність проведення такого дослідження.

За наявності симптомів інфекційного захворювання або факторів ризику отримання інфекції краще вдатися до інших, точніших діагностичних методик, наприклад ПЛР-тесту.

Про що свідчать результати дослідження

Достовірних референсних значень мазка на флору немає. Раніше вважалося, що присутність 10 і більше лейкоцитів є ознакою запалення. Це призводило до необґрунтованого призначення антибіотиків.

У піхві присутня величезна кількість різних мікроорганізмів. Без клінічної симптоматики в абсолютній більшості випадків це норма і не вимагає медичного втручання. Якщо скарги таки є, необхідно пройти дообстеження для більш точної постановки діагнозу.