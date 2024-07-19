Місцеві китайські ЗМІ повідомили, що смерть сталася у неділю, 14 липня. За результатами розтину, виявилося, що її шлунок був сильно переповнений неперетравленою їжею і деформований.

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Смерть футблогерки

За словами самої Сяотін, вона почала займатися мукбангом, після того, як дізналась про нього від друга. Мукбанг – це вид трансляцій, що походить із Південної Кореї, де ведучі з'їдають великі порції їжі перед камерою.

Її захоплення цією діяльністю росло разом із популярністю в інтернеті, і вона почала отримувати подарунки від своїх шанувальників. Батьки Сяотін були проти її участі в мукбангу через потенційну шкоду для здоров'я.

Її фоловери також висловлювали стурбованість через збільшення порцій їжі, які вона споживала. Попри це, вона ігнорувала їхні побоювання. Раніше вона вже потрапляла до лікарні з проблемами шлунково-кишкового тракту, але продовжила свою діяльність відразу після виписки з медичного закладу.

Наразі не відомо, чи буде проведено розслідування її несподіваної смерті.

Чим небезпечне переїдання

Переїдання – приймання їжі, який продовжується після досягнення ситості. Причин переїдання може бути кілька:

сильні емоції, з якими людина не може впоратися по-іншому;

улюблені продукти, в яких важко собі відмовити та відчути міру;

час доби – найчастіше переїдання трапляються ввечері;

заходи, які традиційно пов'язані з широкою різноманітністю частування, наприклад свята;

медичні стани – захворювання або приймання лікарських препаратів.

Надмірне споживання їжі може бути частиною здорової харчової поведінки, якщо відбувається зрідка. До виникнення проблем зі здоров'ям призводять регулярні переїдання, які згодом перетворюються на звичку.

Наслідки регулярного надлишкового харчування: