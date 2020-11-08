У Франції з початку епідемії зафіксовано 40 220 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

За минулу добу кількість смертей збільшилась на 304. Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

Читайте також Україна у десятці країн за кількістю хворих на COVID-19: за добу виявили 9 397 випадків

Загалом з початку пандемії коронавірусу у Франції зафіксовано 1 709 773 випадків інфікування. 40 220 людей померли.

З позитивних новин – 133 419 осіб одужали.

Зауважимо, у Франції дедалі більше побоюються перевантаження клінік. Понад 4 тисячі пацієнтів перебувають у палатах інтенсивної терапії.

В кінці жовтня у Франції знову почав діяти режим локдауна. Громадяни країни мають лише одну годину для того, щоб сходити за покупками, до лікаря, або здійснити прогулянку в радіусі не більше одного кілометра від будинку.

Школи і дитячі сади залишаються відкритими.