Во Франции с начала эпидемии зафиксировано 40 220 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки количество смертей увеличилось на 304. Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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Всего с начала пандемии коронавируса во Франции зафиксировано 1 709 773 случая инфицирования. 40 220 человек умерли.

Из положительных новостей – 133 419 человек выздоровели.

Заметим, во Франции все больше опасаются перегрузки клиник. Более 4 тысяч пациентов находятся в палатах интенсивной терапии.

В конце октября во Франции снова начал действовать режим локдауна. Граждане страны имеют лишь один час для того, чтобы сходить за покупками, к врачу, или совершить прогулку в радиусе не более одного километра от дома.

Школы и детские сады остаются открытыми.