Крім того, для виїзду за кордон із такими ліками необхідно буде мати е-рецепт та інформаційну довідку від лікаря з підписом і печаткою. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили інші важливі моменти, які потрібно враховувати українцям.

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Рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу наркотичних та психотропних препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров'я людини,

– зазначають у МОЗ.

Водночас паперовий рецепт діятиме тільки на територіях, де ведуться активні бойові дії. Також його можна буде використовувати для придбання наркотичних і психотропних препаратів, виготовлених в аптеці.

Пільгові наркотичні та психотропні препарати, вартість яких частково або повністю відшкодовується з місцевих бюджетів, також відпускатимуться тільки за е-рецептами.

Як отримати повторний е-рецепт

Повторний е-рецепт можна отримати дистанційно у лікаря, який веде лікування пацієнта. Це може бути сімейний лікар, хірург, онколог або невролог.

Придбати ліки за е-рецептом можна в аптеках, які мають ліцензію на відпуск наркотичних і психотропних препаратів. У МОЗ зауважують, що на сьогодні 100% таких аптек працюють в Електронній системі охорони здоров'я.

Що треба знати про відпуск наркотичних препаратів Зауважимо, що електронні рецепти на наркотичні ліки в Україні почали використовувати ще у листопаді 2022 року. Відтоді їх сформували понад 57 тисяч. Раніше ця категорія препаратів відпускалася за паперовими рецептами, термін дії яких був 10 днів. Це ускладнювало лікування пацієнтам, які мали тривало приймати наркотичні та психотропні ліки.

Головне про впровадження е-рецептів в аптеках