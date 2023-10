Нові дослідження вакцинації проти коронавірусу

Вчені на чолі з Александром Марра провели новітній систематичний огляд літератури та метааналіз останніх досліджень, присвячених ефективності вакцини проти COVID-19 у запобіганні постковідним станам.

Також на тему Неочікуваний результат: марихуана покращила перебіг коронавірусу

Дослідники проаналізували широкий обсяг наукових праць, включаючи дослідження, опубліковані в базах даних PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health, EMBASE, Кокрейнівському центральному регістрі контрольованих досліджень, Scopus та Web of Science у період з 1 грудня 2019 року до 2 червня 2009 року.

З великої бази даних було виділено 32 дослідження із загальною чисельністю учасників, що склала 775 931 людина. Потім було проведено метааналіз, куди ввійшли 24 дослідження, які надали найактуальнішу інформацію.

Вакцинація і постковідний синдром

Результати метааналізу дали такі важливі висновки:

Повна вакцинація до зараження вірусом суттєво знизила ймовірність розвитку постковідних станів. Ефективність вакцини залишалася високою упродовж всього дослідження, включаючи період поширення вірусу Омікрон. Додаткові дози вакцини посилили ефективність. Вчені зазначили, що за введення додаткових доз вакцини ефективність вакцинації зростала. Захворюваність на постковідні стани відрізнялася в залежності від вакцинаційного статусу. Серед невакцинованих людей поширеність постковідних станів становила 11,8%, тоді як серед повністю вакцинованих це значення знизилося до 5,3%. Ефективність вакцинації при різних дозах: для осіб, які отримали дві дози вакцини до зараження, ефективність склала 36,9%. Якщо людина отримала три дози вакцини до зараження, то ефективність зросла до 68,7%. Вакцинація після зараження не гарантує захисту від постковідних станів. Дослідники підтвердили, що вакцинація, проведена після інфекції COVID-19, може не захищати від постковідного синдрому.

Ці результати підтверджують важливість повної вакцинації і, якщо необхідно, запровадження додаткових доз вакцини, щоб зменшити ризик постковідних станів, які можуть мати серйозний вплив на здоров'я людей.