Куріння підвищує ризик самогубства

Один з авторів дослідження доктор Іван Ечеверріа зазначив, що їхня робота показала, що куріння підвищує ризик суїцидальних дій у 2,5 раза. Однак цей ризик зменшується у тих, хто відмовився від куріння. Імовірність суїцидальних думок у людей, які курять, на 84% вище, ніж у некурців, а у тих, хто кинув курити, цей показник знижується до 35%.

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Під час пандемії COVID-19 вчені також виявили, що серед жінок, які курять, ризик самогубства вищий, ніж серед чоловіків, хоча чоловіки частіше роблять невдалі спроби суїциду.

Доктор Антоніо Джовані, співавтор дослідження, наголошує на необхідності включення інформації про вплив куріння до програм профілактики самогубств. Нині тютюн не розглядається як незалежний фактор ризику самогубства на відміну від алкоголю, але згідно з науковими даними, список звичок, що збільшують суїцидальний ризик, слід розширити.

Чому виникає такий звʼязок

Як один з біологічних механізмів, що пояснюють зв'язок між курінням і суїцидальною поведінкою, вчені вказують на вплив нікотину на центральну нервову систему, зокрема, на зниження рівня серотоніну в гіпокампі, який відіграє важливу роль у регуляції емоцій.

Вчені зазначили, що існує гіпотеза, що депресія і суїцидальна поведінка пов'язані зі зниженим рівнем нейромедіаторів, таких як серотонін, норадреналін і дофамін. Куріння може посилювати ці зміни, діючи в протилежність антидепресантам, і сприяти розвитку депресивних і тривожних симптомів.