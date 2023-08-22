"Оземпік" – це лікарський препарат, який зареєстрований для лікування цукрового діабету другого типу. Пацієнти застосовують його раз на тиждень у вигляді підшкірних ін'єкцій. До його складу входить діюча речовина семаглутид, яка відповідає за всі ефекти на організм людини як лікувальні, так і побічні.

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Семаглутід пройшов кілька клінічних випробувань, в результаті яких вчені з'ясували, що цю речовину можна використовувати в таких ситуаціях:

для зниження рівня цукру в крові у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу;

для зниження ризику інфаркту міокарда, інсульту або смерті через серцево-судинну патологію у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу;

для зниження ваги у деяких пацієнтів з ожирінням.

Наразі Оземпік ще офіційно не представлений в Україні, але його активно купують з-за кордону.

Як діє Оземпік

Семаглутид імітує гормон, який стимулює підшлункову залозу виробляти більше інсуліну, що, своєю чергою, знижує рівень цукру в крові та зменшує потяг до їжі. А ще семаглутид уповільнює процеси травлення. Ці механізми підтримують почуття ситості та запобігають переїданню, що зрештою призводить до втрати ваги.

Цікавий факт: спочатку семаглутид розробили як ліки проти цукрового діабету другого типу, але під час клінічних випробувань вчені виявили корисний побічний ефект : виявилося, що пацієнти з ожирінням, які приймали семаглутид, втрачали вагу. Надалі семаглутид вже прицільно досліджували як лікарський засіб для схуднення, і він довів свою ефективність у пацієнтів з ожирінням.

Чи можна застосовувати Оземпік для схуднення

Отже, якщо діюча речовина семаглутид дійсно допомагає схуднути, то "Оземпік" можна приймати для зниження ваги?

Відповідаємо: нині "Оземпік" для схуднення приймати не можна. Вся річ у тому, що "Оземпік" зареєстрований як ліки, які мають суворо обмежені показання для застосування.

Варто відзначити, що є ще один препарат, який містить семаглутід. Він називається "Ребелсас". На відміну від "Оземпіка" він випускається у таблетках і, згідно з інструкцією, має лише одне показання – зниження рівня цукру в крові у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу на додаток до дієти та фізичного навантаження.

Наскільки безпечний Оземпік

В результаті численних досліджень вчені з'ясували, що семаглутид, попри свою користь для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу або ожирінням, має велику кількість побічних ефектів.

Дуже часті небажані реакції семаглутиду:

Гіпоглікемія – виражене зниження рівня цукру на крові, особливо в людей, які, крім семаглутиду, приймають інші ліки проти цукрового діабету другого типу, зокрема інсулін. Симптоми гіпоглікемії: слабкість, запаморочення, пітливість, почуття голоду, у важких випадках – втрата свідомості та судоми.

Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, діарея, біль у животі, закреп.

нудота, блювання, діарея, біль у животі, закреп. Зміни з боку показників лабораторних аналізів , наприклад, підвищення рівнів амілази та ліпази в крові.

, наприклад, підвищення рівнів амілази та ліпази в крові. Інші симптоми: слабкість, біль голови.

Крім того, семаглутид не є повністю безпечним препаратом і в деяких випадках його прийом протипоказаний.

Основні протипоказання до застосування семаглутиду:

алергічні реакції на семаглутід;

медулярний рак щитовидної залози – не тільки у самого пацієнта в теперішньому чи минулому, а й у кровних родичів;

множинна ендокринна неоплазія другого типу – пухлини у різних органах ендокринної системи;

цукровий діабет першого типу та діабетичний кетоацидоз.

Крім того, семаглутид не рекомендується застосовувати при вагітності та грудному вигодовуванні.

Список побічних ефектів та протипоказань досить серйозний, тому "Оземпік" може призначити тільки лікар, після того, як оцінить можливу користь та ризики для пацієнта.