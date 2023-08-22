"Оземпик" – это лекарственный препарат, зарегистрированный для лечения сахарного диабета второго типа. Пациенты используют его раз в неделю в виде подкожных инъекций. В его состав входит действующее вещество семаглутид, отвечающая за все эффекты на организм человека как лечебные, так и побочные.

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Семаглутид прошел несколько клинических испытаний, в результате которых учёные выяснили, что это вещество можно использовать в следующих ситуациях:

для снижения уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом второго типа;

для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта или смерти из-за сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом второго типа;

для снижения веса у некоторых пациентов с ожирением.

Пока Оземпик еще официально не представлен в Украине, но его активно покупают из-за границы.

Как действует Оземпик

Семаглутид имитирует гормон, который стимулирует поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, что, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови и уменьшает тягу к пище. А еще семаглутид замедляет процессы пищеварения. Эти механизмы поддерживают чувство сытости и предотвращают переедание, что в конечном итоге приводит к потере веса.

Интересный факт: Сначала семаглутид разработали как лекарство против сахарного диабета второго типа, но во время клинических испытаний ученые обнаружили полезный побочный эффект: оказалось, что пациенты с ожирением, принимавшие семаглутид, теряли вес. В дальнейшем семаглутид уже прицельно исследовали как лекарственное средство для похудения, и он доказал свою эффективность у пациентов с ожирением.

Можно ли применять Оземпик для похудения

Итак, если действующее вещество семаглутида действительно помогает похудеть, то "Оземпик" можно принимать для снижения веса?

Отвечаем: ныне "Оземпик" для похудения принимать нельзя. Все дело в том, что "Оземпик" зарегистрирован как лекарство, имеющее строго ограниченные показания для применения.

Следует отметить, что есть еще один препарат, содержащий семаглутид. Он называется "Ребелсас". В отличие от "Оземпика" он выпускается в таблетках и, согласно инструкции, имеет только одно показание - снижение уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физической нагрузке.

Насколько безопасен Оземпик

В результате многочисленных исследований ученые выяснили, что семаглутид, несмотря на свою пользу для пациентов с сахарным диабетом второго типа или ожирением, имеет большое количество побочных эффектов.

Очень частые нежелательные реакции семаглутида:

Гипогликемия – выраженное снижение уровня сахара в крови, особенно у людей, которые кроме семаглутида принимают другие лекарства против сахарного диабета второго типа, в частности инсулин. Симптомы гипогликемии: слабость, головокружение, потливость, чувство голода, в тяжелых случаях потеря сознания и судороги.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, запор.

тошнота, рвота, диарея, боли в животе, запор. Изменения со стороны показателей лабораторных анализов , например, повышение уровней амилазы и липазы в крови

, например, повышение уровней амилазы и липазы в крови Другие симптомы: слабость, головная боль.

Кроме того, семаглутид не является полностью безопасным препаратом и в некоторых случаях его прием противопоказан.

Основные противопоказания к применению семаглутида:

аллергические реакции на семаглутид;

медуллярный рак щитовидной железы – не только у самого пациента в настоящем или прошлом, но и у кровных родственников;

множественная эндокринная неоплазия второго типа – опухоли в разных органах эндокринной системы;

сахарный диабет первого типа и диабетический кетоацидоз.

Кроме того, семаглутид не рекомендуется применять при беременности и грудном вскармливании.

Список побочных эффектов и противопоказаний достаточно серьезный, поэтому Оземпик может назначить только врач, после того, как оценит возможную пользу и риски для пациента.