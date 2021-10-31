Нині приблизно половина людей має вроджену схильність до тривожності. Та це не визначається лише набором генів – на тривожність впливають соціальні фактори.

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Психотерапевтка та засновниця психологічної студії "Сенс" Мар'яна Франко пропонує поглянути на тривогу з позитивнішого боку – цей стан з’явився в людини для того, щоб її уберегти.

Те, чи ми станемо тривожними особистостями залежить не лише від наших задатків, а і від моделей поведінки наших батьків або інших значущих для нас дорослих,

– розповіла психотерапевтка.

Батьки впливають на рівень нашої тривоги / Фото Unsplash

Тривога і страх – різні речі

Експертка розповіла, що варто розрізняти страх і тривогу – дві життєво важливі емоції.

Страх – це реакція, яка допомагає організму вижити.

Як працює страх Під час стресу в організмі людини виділяються гормони – адреналін та кортизол, які готують тіло до боротьби або втечі. Коли людина нервується, саме ці гормони прискорюють серцебиття, впливають на рухи та температуру тіла.

За словами Франко, страх – дуже важливий стан для здорового організму.

Коли ми налякані, наше тіло готує себе до дії, яку можна назвати “бий або втікай”. Ця назва означає, що тіло готується до боротьби з небезпекою, або до втечі від неї,

– зазначила експертка.

Тривога – емоція, яка виконує приблизно ту саму функцію, що і страх – допомагає визначити небезпеку та уникнути її. Франко додає, що тривожність може виникати як разом зі страхом, так і окремо в будь-який час.

Тривога може виникнути разом зі страхом, або з'явитись окремо / Фото Pexels

Чому тривожність – це не так погано

За словами психотерапевтки, тривожність спричинена підвищеною чутливістю нервової системи людини, а коли особа чутлива – вона може більше.

Тривожна людина зважає на більшу кількість стимулів та деталей, і це своєю чергою сприяє розвитку інтелекту та розумінню ситуації,

– розповіла Франко.

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Психологія не розглядає тривожність як виключно хороше чи погане явище – підвищена чутливість може бути і тим, і тим. Єдиний фактор, який визначає, чи корисна тривожність – її доцільність у певний момент.

Чутлива людина-керівник може бути дуже ефективною, тому що відчує зміни психологічного клімату в колективі. Тривога енергізує організм, сигналізує про те, що щось змінилося та швидко мотивує нас діяти,

– додала психотерапевтка.



Чутливість може допомогти людині бути ефективнішою / Фото Pexels

Некорисною для людини, на думку Франко, є надмірність тривоги. Коли людина постійно перебуває в стресовому стані, це негативно впливає на здоров’я та "сковує" дії.

Із тривожністю, як вродженою властивістю, не потрібно боротися – її потрібно полюбити. Вона може стати вам добрим другом,

– підсумувала експертка.