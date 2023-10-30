В цьому дослідженні вчені на чолі з Магнусом Дженсеном спостерігали за учасниками Copenhagen Male Study. У фінальну вибірку з 2923 людей, спочатку сформовану в 1970 – 1971 роках, увійшли чоловіки від 40 до 59 років, що проживають в Копенгагені, без серцево-судинних захворювань, раку або цукрового діабету, які регулярно вживають чай або каву.

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Нове дослідження споживання цукру

Під час включення до дослідження учасники пройшли тест на витривалість, заповнили анкету, що дозволила виявити фактори ризику для системи серця та судин, і мали консультацію з лікарем. Крім цього, їх було розділено на категорії в залежності від освіти та того, чи вони займалися кваліфікованою, чи некваліфікованою роботою.

Через 15 років, в 1985 – 1986 роках, цих чоловіків запросили на повторне розгорнуте клінічне обстеження, включаючи вимірювання артеріального тиску, ваги і зросту. Вони також заповнили докладну анкету про свої минулі та поточні захворювання та спосіб життя. Окремо, учасників попросили оцінити свої звички вживання кави і чаю, вказавши, скільки чашок вони щодня споживають і додають чи не додають цукор в напій.

Як цукор в каві та чаї впливає на здоров'я

Пізніше, завдяки національній системі реєстрації актів громадянського стану Данії, вчені отримали інформацію про статус учасників, чи живі вони, чи померли станом на початок березня 2017 року. Під час аналізу вчені враховували всі причини смерті, включаючи серцево-судинні захворювання, рак та цукровий діабет.

Було виявлено, що серед учасників дослідження не спостерігалося значущої кореляції між вживанням цукру в чаї чи каві та підвищеним ризиком загальної смертності, цукрового діабету, серцево-судинних та онкологічних захворювань.

З загальної вибірки з 2923 учасників 1007, або 34,5% чоловіків в анкетах заявили про додавання цукру в чай чи каву. За 32 роки, які пройшли з моменту початку дослідження, померло 2581 людина, з яких 1677 не пили солодкий чай чи каву, а 904 належали до "цукрової" підгрупи. Ризик загальної смертності у других виявився лише на 1,06 рази вищим, ніж у перших. Щодо раку, серцевих захворювань і цукрового діабету, коефіцієнти ризику становили 1,01, 1,11 і 1,04 відповідно.