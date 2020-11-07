У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що рішення про виписку пацієнта з коронавірусом приймає лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а негативний тест є необов'язковим.

Про процедуру виписки з лікарні розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, пише 24 канал.

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"Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати на негативний ПЛР-тест", – сказав міністр

Він зазначив, що люди з підтвердженим коронавірусом перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування.

Якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів незалежно від результату ПЛР-тесту,

– зазначив Максим Степанов.

З початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 450 934 випадків інфікування. За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З нових хворих – 316 дітей і 519 медиків. За останню добу госпіталізовано 1 470 осіб.