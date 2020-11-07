В Министерстве здравоохранения сообщили, что решение о выписке пациента с коронавирусом принимает врач-куратор на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а отрицательный тест является необязательным.

О процедуре выписки из больницы рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет 24 канал.

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"Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать отрицательный ПЦР-тест", – сказал министр

Он отметил, что люди с подтвержденным коронавирусом перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.

Если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов независимо от результата ПЦР-теста,

– отметил Максим Степанов.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 450 934 случая инфицирования. За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из новых больных – 316 детей и 519 медиков. За последние сутки госпитализированы 1 470 человек.