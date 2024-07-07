Що за ензими в ензимних пудрах

У широкому значенні слова ензими – це будь-які ферменти, тобто білкові молекули, здатні прискорювати різні хімічні реакції в організмі. Вони допомагають нам перетравлювати їжу, беруть участь у виробництві енергії у клітинах та загалом регулюють багато процесів життєдіяльності.

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Ензими є не тільки у людини, а й у будь-якого живого організму і навіть у вірусів. У косметології зазвичай використовуються ензими з папаї, ананасу та інших рослин, а також деякі бактеріальні ферменти.

Ензими можуть бути інгредієнтом різних косметичних засобів: крім пудри, є також ензимні гелі, пасти, сироватки та багато іншого.

Для чого використовують ензимні засоби

Практично всі ензими в доглядових засобах мають кератолітичну дію: вони руйнують кератин, який утримує рогові лусочки епідермісу. Таким чином, ензимні засоби діють як пілінг:

допомагають видаляти ороговілі клітини;

стимулюють оновлення шкіри;

покращують її текстуру та колір.

На відміну від скрабів, які здатні механічно пошкодити шкіру, ензими діють м'якше. Тому ними можуть користуватися люди з будь-яким, у тому числі чутливим типом шкіри.