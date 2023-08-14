Що таке пробіотики

Пробіотики – це комбінація корисних бактерій та дріжджів, які живуть в організмі, допомагають йому правильно працювати та справлятися з інфекціями. Найбільше їх у товстому кишечнику: близько 100 трильйонів мікроорганізмів, серед яких від 500 до 1000 різних видів. Це співтовариство мікробів у кишці називають мікрофлорою.

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Пробіотики потрапляють в організм разом із їжею. Але деякі люди приймають добавки з ними, сподіваючись підтримати здоров'я. А ще попит мають пребіотики – це добавки, які вважаються їжею для пробіотиків.

Пробіотики дійсно допомагають організму, чого не скажеш про добавки з ними. Доказів того, що вони дійсно працюють, знайти не вдалося. При цьому коштують вони дуже дорого.

Пробіотики в капсулах не приносять користі

Вчені й досі не знають, які пробіотики корисні, а які ні. Вони також поки що не з'ясували, скільки пробіотиків потрібно приймати чи кому саме вони принесуть користь. Навіть при станах, вивчених найкраще, користь пробіотиків виглядає сумнівно.

Попри це, добавки з пробіотиками активно рекламують і найчастіше заяви виробників не відповідають дійсності.

Замість цих добавок краще їсти продукти, які стимулюватимуть ріст корисних бактерій у вашому кишечнику та сприятимуть їх розмноженню. Це цілісні зерна (овес, пшениця, ячмінь), бобові (квасоля, сочевиця, соя), горіхи та насіння, цибуля, часник, спаржа, банани та помідори.