Что такое пробиотики

Пробиотики – это сочетание полезных бактерий и дрожжей, которые живут в организме, помогают ему правильно работать и справляться с инфекциями. Больше всего их в толстом кишечнике: около 100 триллионов микроорганизмов, среди которых от 500 до 1000 разных видов. Это сообщество микробов в кишке называют микрофлорой.

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Пробиотики попадают в организм вместе с едой. Но некоторые люди принимают добавки с ними в надежде поддержать здоровье. А еще спросом пользуются пребиотики – это добавки, которые считаются пищей для пробиотиков.

Пробиотики действительно помогают организму, чего не скажешь о добавках с ними. Доказательств того, что они действительно работают, найти не удалось. При этом они стоят очень дорого.

Пробиотики в капсулах не приносят пользы

Ученые до сих пор не знают, какие пробиотики полезны, а какие нет. Они также пока не выяснили, сколько пробиотиков нужно принимать или кому именно они принесут пользу. Даже при состояниях, изученных лучше всего, польза пробиотиков выглядит сомнительно.

Несмотря на это, добавки с пробиотиками активно рекламируют и чаще всего заявления производителей не соответствуют действительности.

Вместо этих добавок лучше есть продукты, стимулирующие рост полезных бактерий в вашем кишечнике и способствующие их размножению. Это цельные зерна (овес, пшеница, ячмень), бобовые (фасоль, чечевица, соя), орехи и семена, лук, чеснок, спаржа, бананы и помидоры.