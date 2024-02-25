34-річна інфлюєнсерка активно веде сві блок в інстаграмі. Нещодавно вона опублікувала дві свої фотографії: одна зроблена до того, як вона розпочала свій експеримент "без цукру", а інша – через декілька тижнів.

За словами Каріни, по її відчуттях вона тепер вона "набагато менш роздута" і що її "органи сказали їй спасибі".

"На півдорозі до відмови від цукру мій живіт відчуває любов! Це мій третій раз, коли я вирішую відмовитися від усього рафінованого цукру, і ефект кристально зрозумілий. По-перше, мій роздутий живіт нарешті заспокоївся. Я почуваюся набагато легше, і мої органи вдячні мені", – розповіла дівчина.

Водночас вона поділилась, що має ще одну проблему, яка буквально доводить її до істерики, – це екзема. І очевидно, дівчина сподівається побачити покращення стану шкіри у перспективі, коли відмова від цукру триватиме довше. Вона пообіцяла поділитись резульататами згодом.

У коментараях люди теж почали ділитись своїм досвідом відмови від цукру. І фактично кожен відзначав легкість і покращення самопочуття.

"Приголомшливо! Я дотримуюсь без цукру та глютена ось уже 8 років... Найкраще, що я коли-небудь робила для себе".

"Жодного болю у суглобах, м'язах, запалень... Якби я знала про це раніше".

"О боже, це так чудово! Я почала на півтора тижні пізніше, ніж ти, ти надихнула мене на це! І я почуваюся приголомшливо! І мені вже декілька тижнів не хочеться ні цукру, ні льодяників, ні шоколаду. Дякую за натхнення".

"Ого, я хотіла би спробувати! Щиро кажучи, звучить таки складно".