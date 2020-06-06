Оздоровчі заклади для дітей влітку 2020 відкривати не варто. Адже до звичних небезпек захворюваності, наприклад – кишкових, додалася небезпека інфікування коронавірусом.

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відповів на питання, чи має він намір дозволяти відкривати влітку дитячі оздоровчі табори. Про це він говорив у ефірі каналу "112 Україна".

Зверніть увагу З 10 червня в Україні запрацюють готелі та санаторії

За словами Ляшка, дискусія триває щодо того, "чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі заклади, чи не дозволить". При цьому сам головний санітарний лікар переконаний, що "дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна".

Ляшко нагадав і про те, що кожного літнього сезону у таборах трапляються до 80 спалахів кишкових інфекцій. Для лікування дітей забирають із таборів та везуть до інфекційних стаціонарів, а там – хворі на коронавірус.

Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку ще й коронавірусом. Тому є пропозиція утриматися (від відкриття таборів – 24 канал) до стабілізації епідеміологічної ситуації,

– заявив Ляшко.

На початку червня, додамо, Віктор Ляшко вже попереджав, що рішення щодо поновлення роботи дитячих таборів ухвалюватимуть окремо.

Зараз в Україні, до того ж, кількість хворих на COVID-19 наблизилася до 26 тисяч, причому два дні поспіль кількість нових випадків – рекордна.