Президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” Євгеній Дихне захворів на коронавірус.

Про це Дихне написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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'Зустрічаю свій день народження на самоті в самоізоляції. Сьогодні дев’ятий день моєї маленької особистої боротьби з COVID-19, з яких майже тиждень провів в Олександрівській лікарні. Що ж, вірус повів себе зі мною підступніше, ніж з більшістю людей в моєму оточенні, хто переніс його безсимптомно або з мінімальними симптомами", – написав директор МАУ.

За словами Євгенія Дихне, йому дуже різко стало погано, температура піднялася до 38.9 і без втручання лікарів не опускалася до нормальної кілька днів.

"Кажуть, це індикатор хорошого імунітету. Страшна втома і слабкість. Повна втрата апетиту. Спотворення смакових якостей. Нюх, на щастя, залишився зі мною", – додав чоловік.

Він розповів, що зробив тест в аеропорту 3 жовтня, коли прилетів з Харкова. Через 6 годин він отримав позитивний тест.

Далі була Олександрівська лікарня. Вона переповнена. Лікарі та медсестри працюють на межі фізичної можливості. Я лежав у відділенні, яке не є інфекційним, але повністю перепрофілірвоано в інфекційне. Думаю, не єдине. У якийсь момент, коли мій стан стабілізували, мені стало просто соромно там знаходитися. Відчуття, що займаєш чиєсь місце, при чому того, кому потрібніше, не покидало мене. Зійшлися з лікуючим лікарем на те, що лікування я продовжу будинку, на самоізоляції,

– повідомив директор МАУ.

Що відомо про директора МАУ

Євгеній Дихне очолив посаду директора МАУ 18 вересня 2019 року. Він виконував обов'язки генерального директора Державного Підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2014 – 2017 роках.

Дихне посів 2-гу сходинку рейтингу "ТОП-100. Кращі менеджери України" за підсумками 2016 року. Також чоловік має репутацію кризового менеджера і – досвід управління підприємствами інфраструктури.