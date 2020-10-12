Президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” Евгений Дыхне заболел коронавирусом.

Об этом Дыхне написал на своей странице в Фейсбуке.

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"Встречаю свой день рождения в одиночестве в самоизоляции. Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с COVID-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице. Что же, вирус повел себя со мной коварнее, чем с большинством людей в моем окружении, кто перенес его бессимптомно или с минимальными симптомами", – написал директор МАУ.

По словам Евгения Дыхне, ему очень резко стало плохо, температура поднялась до 38.9 и без вмешательства врачей не опускалась до нормальной несколько дней.

"Говорят, это индикатор хорошего иммунитета. Страшная усталость и слабость. Полная потеря аппетита. Искажение вкусовых качеств. Нюх, к счастью, остался со мной", – добавил мужчина.

Он рассказал, что сделал тест в аэропорту 3 октября, когда прилетел из Харькова. Через 6 часов он получил положительный результат.

Дальше была Александровская больница. Она переполнена. Врачи и медсестры работают на пределе физической возможности. Я лежал в отделении, которое не является инфекционным, но полностью перепрофилировано в инфекционное. Думаю, не единственное. В какой-то момент, когда мое состояние стабилизировали, мне стало просто стыдно там находиться. Ощущение, что занимаешь чье-то место, при чем того, кому нужнее, не покидало меня. Сошлись с лечащим врачом на том, что лечение я продолжу дома, на самоизоляции,

– сообщил директор МАУ.

Что известно о директоре МАУ

Евгений Дыхне возглавил должность директора МАУ 18 сентября 2019 года. Он исполнял обязанности генерального директора Государственного Предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" в 2014 – 2017 годах.

Дыхне занял 2-ю строчку рейтинга "ТОП-100. Лучшие менеджеры Украины" по итогам 2016 года. Также имеет репутацию кризисного менеджера и опыт управления предприятиями инфраструктуры.