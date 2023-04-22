Відео опублікували українські телеграм-канали. Кадри, на яких дідусь благає, щоб лікарка прийняла його, обурили українців, інформує 24 Канал.

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Лікарка заявила, що у неї в кабінеті пацієнтка, яку вона не може вигнати.

Що ж мені робити? Я більше до вас не прийду! Я не можу, бо я не годен, не годен вже ходити,

– бідкався дідусь.

Скандал з дідусем у медзакладі: дивіться відео з мережі

Що кажуть у медзакладі

У медичному закладі розповіли, що наразі пацієнтів приймають за електронними записами. Водночас якщо у коридорі зауважують людину, яка прийшла за ургентною допомогою, їй не відмовлять.

Також у медзакладі наголосили: дідусь, який зображений на відео, мешкає на вулиці Єреванській. Там є філія клініки, і дідусь міг отримати допомогу набагато ближче до своєї оселі. Водночас він прийшов у медзаклад на вулиці Лобановського, подолавши при цьому чималий шлях.

"Перед кабінетом офтальмолога він впав на коліна, вимагав прийняти його без запису та негайно, що викликало обурення у пацієнтів, які очікували прийому згідно з попереднім записом", – заявили у медичному закладі.

У лікарки вже закінчився приймальний час. Водночас дідуся все-таки прийняли. Йому виписали необхідне лікування.