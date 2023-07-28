Постсеріальна депресія

Глядачів засмучує не погана на їхню думку кінцівка серіалу, а сам факт завершення "відносин" із персонажами, до яких вони звикли. Дослідники провели опитування, щоб точніше дізнатися, які емоції відчувають фанати після закінчення серіалу чи серії фільмів.

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Виявилось, що найчастіше це:почуття фрустрації, розчарування, обурення, смутку чи порожнечі всередині. Деякі сказали, що відчувають, що "життя стало менш повноцінним" після закінчення серіалу, або що вони втратили кількох своїх "найкращих друзів".

Звичайно, це не справжня депресія, яка є захворюванням, проте деякі її симптоми вразливий глядач може відчувати на собі. До речі, цей вид фанатської туги поширюється не лише на кінематограф: іноді "постсеріальна депресія" наздоганяє і фанатів серій книг та музичних гуртів, коли ті на якийсь час "йдуть у тінь".

Чому виникає постсеріальна депресія

Чому ж насправді так важко змиритися із кінцем улюбленого серіалу? Дослідники з'ясували, що самотні люди, які страждають на депресію і тривожність, частіше прив'язуються до серіальних героїв і важче переживають розрив.

Окрім цього, серіали часто допомагають нам втекти від проблем, і коли вони закінчуються, ми знову повертаємося в рутину. А якщо серіал був про чари – як тут можна спокійно повернутися до реальності, де доводиться ходити на роботу і платити податки.

Дослідники кажуть, що найчастіше постсеріальну депресію спостерігають у чоловіків-фанатів "Пуститися берега".