Щороку 1 жовтня віздначається Всесвітній день вегетаріанства. Це свято покликане підвищити інформованість людей про переваги відмови від м'яса. Факти та цікавий тест про вегетаріанство – читайте в нашому матеріалі.

Всесвітній день вегетаріанства був заснований у 1977 році Північноамериканським вегетаріанським суспільством, повідомляє 24 канал.

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День вегетаріанства: що це за свято

Слово "вегетаріанство" походить від пізньолатинського vegetabilis – рослинний. Це система харчування, що виключає вживання їжі тваринного походження.

Історія появи вегетаріанства в світі

Прийнято вважати, що вегетаріанство зародилось в азіатських країнах ще у стародавні часи. До Європи вегетаріанство прийшло лише на початку ХІХ століття. До речі, в Англії було засновано перше товариство вегетаріанців у 1847 році. Наразі в цій країні проживає найбільша кількість прихильників такої дієти.

Вегетаріанство має як свої плюси, так і мінуси. Головне – якщо ж ви вирішили відмовитись від м'яса, то проконсультуйтемя з лікарем і складіть збалансований раціон, у якому буде достатньо білків, жирів і вуглеводів.

Вегетаріанство через низку факторів оповили чимало міфів та вигадок. Перевірте себе, наскільки добре ви розбираєтесь у вегетаріанстві!