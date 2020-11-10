Уряд Данії надав Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для допомоги критично хворим пацієнтам з коронавірусом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за підтримку. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Інших подробиць стосовно цього дарунку поки що немає. Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомляв, що нині в Україні є близько 4 тисяч апаратів ШВЛ, 372 з яких залучені до боротьби з COVID-19.

Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії,

– сказав Кулеба.

Окрім протидії пандемії коронавірусу, Кулеба обговорив з головою МЗС Данії Йеппе Кофодом євроінтеграційні питання та створення Кримської платформи й запросив його на установчий саміт, запланований на травень 2021 року.

Глава МЗС Данії підтвердив налаштованість Копенгагена на подальшу підтримку реформ у нашій країні та запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України,

– йдеться в повідомленні.

Окрім цього, міністри домовилися про створення українсько-данської бізнес-ради, аби й надалі розвивати торгівлю й інвестиції між країнами.