Правительство Дании предоставило Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи критически больным пациентам с коронавирусом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Дании за поддержку. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Других подробностей по этому подарку пока нет. Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что сейчас в Украине около 4 тысяч аппаратов ИВЛ, 372 из которых привлечены к борьбе с COVID-19.

Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании,

– сказал Кулеба.

Кроме противодействия пандемии коронавируса, Кулеба обсудил с главой МИД Дании Йеппе Кофодом евроинтеграционные вопросы и создание Крымской платформы и пригласил его на учредительный саммит, запланированный на май 2021 года.

Глава МИД Дании подтвердил настрой Копенгагена на дальнейшую поддержку реформ в нашей стране и заверил в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, министры договорились о создании украинско-датского бизнес-совета, чтобы и в дальнейшем развивать торговлю и инвестиции между странами.