COVID-19 в Україні: захворіли ще 5 590 людей
За минулу добу інфікувалися 5 590 мешканців України. Відомо, що 107 хворих померли, натомість результат про одужання отримали 2 137 людей.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку епідемії офіційно діагноз COVID-19 отримали 276 177 людей, з яких від ускладнень хвороби померли 5 229 пацієнтів. Натомість одужали 118 699 людей.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 28 512 (+422);
- Харківська область – 26 262 (+637);
- Львівська область – 23 474 (+345);
- Одеська область – 17 349 (+302);
- Чернівецька область – 16 828 (+179);
- Тернопільська область – 16 478 (+228);
- Івано-Франківська область – 15 765 (+185);
- Рівненська область –15 026 (+158);
- Закарпатська область – 11 169 (+127);
- Київська область – 11 751 (+226);
- Волинська область – 10 140 (+185);
- Дніпропетровська область – 9 614 (+342);
- Хмельницька область – 9 491 (+261);
- Житомирська область – 8 861 (+200);
- Вінницька область – 7 845 (+119);
- Сумська область – 7 712 (+227);
- Черкаська область – 6 047 (+198);
- Чернігівська область – 6 038 (+226);
- Запорізька область – 5 900 (+138);
- Полтавська область –5 093 (+187);
- Миколаївська область – 5 052 (+185);
- Херсонська область – 2 112 (+88);
- Луганська область – 2 015 (+98);
- Кіровоградська область – 1 396 (+41)
- Донецька область – 6 247 (+286);
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