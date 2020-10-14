За минулу добу інфікувалися 5 590 мешканців України. Відомо, що 107 хворих померли, натомість результат про одужання отримали 2 137 людей.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку епідемії офіційно діагноз COVID-19 отримали 276 177 людей, з яких від ускладнень хвороби померли 5 229 пацієнтів. Натомість одужали 118 699 людей.

Станом на 14 жовтня в Україні активних хворих 152 249, вони продовжують лікуватись.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 28 512 (+422);

Харківська область – 26 262 (+637);

Львівська область – 23 474 (+345);

Одеська область – 17 349 (+302);

Чернівецька область – 16 828 (+179);

Тернопільська область – 16 478 (+228);

Івано-Франківська область – 15 765 (+185);

Рівненська область –15 026 (+158);

Закарпатська область – 11 169 (+127);

Київська область – 11 751 (+226);

Волинська область – 10 140 (+185);

Дніпропетровська область – 9 614 (+342);

Хмельницька область – 9 491 (+261);

Житомирська область – 8 861 (+200);

Вінницька область – 7 845 (+119);

Сумська область – 7 712 (+227);

Черкаська область – 6 047 (+198);

Чернігівська область – 6 038 (+226);

Запорізька область – 5 900 (+138);

Полтавська область –5 093 (+187);

Миколаївська область – 5 052 (+185);

Херсонська область – 2 112 (+88);

Луганська область – 2 015 (+98);

Кіровоградська область – 1 396 (+41)

Донецька область – 6 247 (+286);

Увага: дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.