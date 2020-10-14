За минувшие сутки инфицировались 5 590 жителей Украины. Известно, что 107 больных умерли, взамен результат о выздоровлении получили 2 137 человек.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО Украины, пишет 24 канал.

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От начала эпидемии официально диагноз COVID-19 получили 276 177 человек, из которых от осложнений болезни умерли 5 229 пациентов. Взамен выздоровели 118 699 человек.

По состоянию на 14 октября в Украине активных больных 152 249, они продолжают лечиться.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 28 512 (+422);

Харьковская область – 26 262 (+637);

Львовская область – 23 474 (+345);

Одесская область – 17 349 (+302);

Черновицкая область – 16 828 (+179);

Тернопольская область – 16 478 (+228);

Ивано-Франковская область – 15 765 (+185);

Ровненская область – 15 026 (+158);

Закарпатская область – 11 169 (+127);

Киевская область – 11 751 (+226);

Волынская область – 10 140 (+185);

Днепропетровская область – 9 614 (+342);

Хмельницкая область – 9 491 (+261);

Житомирская область – 8 861 (+200);

Винницкая область – 7 845 (+119);

Сумская область – 7 712 (+227);

Черкасская область – 6 047 (+198);

Черниговская область – 6 038 (+226);

Запорожская область – 5 900 (+138);

Полтавская область – 5 093 (+187);

Николаевская область – 5 052 (+185);

Херсонская область – 2 112 (+88);

Луганская область – 2 015 (+98);

Кировоградская область – 1 396 (+41)

Донецкая область – 6 247 (+286);

Внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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