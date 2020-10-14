COVID-19 в Украине: заболели еще 5 590 человек
За минувшие сутки инфицировались 5 590 жителей Украины. Известно, что 107 больных умерли, взамен результат о выздоровлении получили 2 137 человек.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО Украины, пишет 24 канал.
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От начала эпидемии официально диагноз COVID-19 получили 276 177 человек, из которых от осложнений болезни умерли 5 229 пациентов. Взамен выздоровели 118 699 человек.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 28 512 (+422);
- Харьковская область – 26 262 (+637);
- Львовская область – 23 474 (+345);
- Одесская область – 17 349 (+302);
- Черновицкая область – 16 828 (+179);
- Тернопольская область – 16 478 (+228);
- Ивано-Франковская область – 15 765 (+185);
- Ровненская область – 15 026 (+158);
- Закарпатская область – 11 169 (+127);
- Киевская область – 11 751 (+226);
- Волынская область – 10 140 (+185);
- Днепропетровская область – 9 614 (+342);
- Хмельницкая область – 9 491 (+261);
- Житомирская область – 8 861 (+200);
- Винницкая область – 7 845 (+119);
- Сумская область – 7 712 (+227);
- Черкасская область – 6 047 (+198);
- Черниговская область – 6 038 (+226);
- Запорожская область – 5 900 (+138);
- Полтавская область – 5 093 (+187);
- Николаевская область – 5 052 (+185);
- Херсонская область – 2 112 (+88);
- Луганская область – 2 015 (+98);
- Кировоградская область – 1 396 (+41)
- Донецкая область – 6 247 (+286);
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