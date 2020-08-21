В Україні різко зростає кількість хворих на COVID-19. Інфікуються і важко переносять захворювання не лише представники так званої групи ризику, а й молоді люди. Якщо ситуація продовжить погіршуватися, у МОЗ будуть змушені переглянути стратегію госпіталізації.

Окрім того, наданням допомоги хворим на коронавірус вже займаються медпрацівники різних спеціальностей, оскільки профільних спеціалістів не вистачає. Про це під час брифінгу МОЗ розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає 24 канал. За її словами, наразі в Україні відбувається не лише кількісне погіршення ситуації з коронавірусом, а й збільшується кількість тяжких форм захворювання, кількість летальних випадків.

Важливо Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 100 тисяч

Ми казали, що хворіють і помирають представники так званих груп ризику, але зараз тяжко хворіють і молоді люди та навіть помирають. Якщо спостерігатимемо таке ж зростання захворюваності, то доведеться міняти стратегію госпіталізації людей,

– наголосила вона.

За її словами, зараз в Україні до лікарень можуть відправляти максимум тих людей, які потребують медичного втручання. Тобто йдеться про пацієнтів, що хворіють на середньо-тяжку форму COVID-19. Цим Україна відрізняється і від Західної Європи, і від США, де до лікарень потрапляють лише тяжкі пацієнти.

"Та ми змушені будемо переглянути стратегію, якщо ситуація не покращиться, і теж госпіталізовувати лише тяжких хворих. Це ускладнить надання медичної допомоги. Зараз ми ще не перебуваємо у такому колапсі", – уточнила Голубовська.

Лікарка зауважила, що зараз для боротьби з COVID-19 Україна готує лікарів різних спеціальностей, бо профільних спеціалістів вже не вистачає.

Не вистачає профільних спеціалістів, тому і хірурги, і травматологи, й інші медики допомагають боротися з коронавірусом. Ми тільки на порозі цієї другої хвилі, а ще очікується зростання різних респіраторних інфекцій, зокрема, грипу. Тому це ще більше ускладнить ситуацію в країні,

– пояснила Голубовська.

Відтак, у МОЗ просять українців дотримуватися правил: носити маску, обробляти руки антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції, щоб пригальмувати зростання захворюваності.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні