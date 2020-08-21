В Украине резко растет количество больных COVID-19. Инфицируются и тяжело переносят заболевание не только представители так называемой группы риска, но и молодые люди. Если ситуация продолжит ухудшаться, в Минздраве будут вынуждены пересмотреть стратегию госпитализации.

Об этом во время брифинга Минздрава рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает 24 канал. По ее словам, сейчас в Украине происходит не только количественное ухудшение ситуации с коронавирусом, но и увеличивается количество тяжелых форм заболевания, количество летальных случаев.

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Мы говорили, что болеют и умирают представители так называемых групп риска, но сейчас тяжело болеют и молодые люди и даже умирают. Если наблюдать такой же рост заболеваемости, то придется менять стратегию госпитализации людей,

– подчеркнула она.

По ее словам, сейчас в Украине в больницы могут отправлять максимум тех людей, которые нуждаются в медицинском вмешательстве. То есть речь идет о пациентах, страдающих средне-тяжелой формой COVID-19. Этим Украина отличается и от Западной Европы, и от США, где в больницы попадают только тяжелые пациенты.

"И мы вынуждены будем пересмотреть стратегию, если ситуация не улучшится, и тоже госпитализировать только тяжелых больных. Это осложнит оказание медицинской помощи. Сейчас мы еще не находимся в таком коллапсе", – уточнила Голубовская.

Врач отметила, что сейчас для борьбы с COVID-19 Украина готовит врачей различных специальностей, так профильных специалистов уже не хватает.

Не хватает профильных специалистов, поэтому и хирурги, и травматологи, и другие медики помогают бороться с коронавирусом. Мы только на пороге этой второй волны, а еще ожидается рост различных респираторных инфекций, в частности гриппа. Поэтому это еще больше усложнит ситуацию в стране,

– пояснила Голубовская.

Поэтому, в Минздраве просят украинцев соблюдать правила: носить маску, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию, чтобы притормозить рост заболеваемости.

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