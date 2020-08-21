За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 2 106 больных коронавирусом. Поэтому, по состоянию на 21 августа общее количество инфицированных граждан составляет 100 643.

О распространении коронавирусной инфекции в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

Интересно Сколько украинцев умерли от COVID-19, туберкулеза, гриппа и рака за первые 6 месяцев пандемии

С начала 2020 года в Украине обнаружили 100 643 больных COVID-19. К сожалению, 2 207 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью или сопутствующих заболеваний.

Впрочем, большая часть пациентов преодолели болезнь. В общем выписали 51 078 человек.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 2 106 больных. За этот же период 637 пациентов выздоровели, но 23 – умерли.

В течение последних суток в Украине провели 39 699 тестирований на коронавирус. 21 721 из них методом ПЦР, а еще 17 878 ​​– методом ИФА.

Рекордное количество госпитализированных

По словам главы Минздрава Максима Степанова, за последний день в Украине госпитализированы 487 пациентов с коронавирусом. Это самое большое количество с начала пандемии.

Коронавирус в областях Украины 21 августа

За минувшие сутки больше новых больных зарегистрировали в Черновицкой (+208), Тернопольской (+185), Харьковской (+184), Ивано-Франковской (+172), Одесской (+170), Львовской (+162) областях и в Киеве ( +156).

Статистика по регионам:

Винницкая область – 3478 случаев;

Волынская область – 4989 случаев;

Днепропетровская область – 1894 случая;

Донецкая область – 1183 случая;

Житомирская область – 2695 случаев;

Закарпатская область – 6771 случай;

Запорожская область – 1234 случая;

Ивано-Франковская область – 7462 случая;

Кировоградская область – 751 случай;

г. Киев – 11328 случаев;

Киевская область – 4805 случаев;

Львовская область – 12 793 случая;

Луганская область – 213 случаев;

Николаевская область – 912 случаев;

Одесская область – 5578 случаев;

Полтавская область – 614 случая;

Ровненская область – 8238 случаев;

Сумская область – 1124 случая;

Тернопольская область – 4301 случай;

Харьковская область – 7033 случая;

Херсонская область – 329 случаев;

Хмельницкая область – 1828 случаев;

Черновицкая область – 8505 случаев;

Черкасская область – 1219 случаев;

Черниговская область – 1366 случаев.

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала –