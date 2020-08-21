Количество больных COVID-19 в Украине превысило 100 тысяч
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 2 106 больных коронавирусом. Поэтому, по состоянию на 21 августа общее количество инфицированных граждан составляет 100 643.
О распространении коронавирусной инфекции в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.
Интересно Сколько украинцев умерли от COVID-19, туберкулеза, гриппа и рака за первые 6 месяцев пандемии
С начала 2020 года в Украине обнаружили 100 643 больных COVID-19. К сожалению, 2 207 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью или сопутствующих заболеваний.
Впрочем, большая часть пациентов преодолели болезнь. В общем выписали 51 078 человек.
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 2 106 больных. За этот же период 637 пациентов выздоровели, но 23 – умерли.
В течение последних суток в Украине провели 39 699 тестирований на коронавирус. 21 721 из них методом ПЦР, а еще 17 878 – методом ИФА.
Рекордное количество госпитализированных
По словам главы Минздрава Максима Степанова, за последний день в Украине госпитализированы 487 пациентов с коронавирусом. Это самое большое количество с начала пандемии.
Коронавирус в областях Украины 21 августа
За минувшие сутки больше новых больных зарегистрировали в Черновицкой (+208), Тернопольской (+185), Харьковской (+184), Ивано-Франковской (+172), Одесской (+170), Львовской (+162) областях и в Киеве ( +156).
Статистика по регионам:
- Винницкая область – 3478 случаев;
- Волынская область – 4989 случаев;
- Днепропетровская область – 1894 случая;
- Донецкая область – 1183 случая;
- Житомирская область – 2695 случаев;
- Закарпатская область – 6771 случай;
- Запорожская область – 1234 случая;
- Ивано-Франковская область – 7462 случая;
- Кировоградская область – 751 случай;
- г. Киев – 11328 случаев;
- Киевская область – 4805 случаев;
- Львовская область – 12 793 случая;
- Луганская область – 213 случаев;
- Николаевская область – 912 случаев;
- Одесская область – 5578 случаев;
- Полтавская область – 614 случая;
- Ровненская область – 8238 случаев;
- Сумская область – 1124 случая;
- Тернопольская область – 4301 случай;
- Харьковская область – 7033 случая;
- Херсонская область – 329 случаев;
- Хмельницкая область – 1828 случаев;
- Черновицкая область – 8505 случаев;
- Черкасская область – 1219 случаев;
- Черниговская область – 1366 случаев.