Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 100 тисяч 08:49, - Читать новость на русском Коронавірус в Україні 21 серпня / Pexels За минулу добу в Україні зареєстрували 2 106 хворих на коронавірус. Відтак, станом на 21 серпня загальна кількість інфікованих громадян становить 100 643. Про поширення коронавірусної інфекції в країні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал. Цікаво Скільки українців померли від COVID-19, туберкульозу, грипу та раку за перші 6 місяців пандемії Новина доповнюється...

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