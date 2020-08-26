COVID-19 в Китаї: у Пекіні не залишилось жодного інфікованого
У Пекіні повністю подолали COVID-19. Напередодні з лікарні виписали двох останніх інфікованих. Відтак вперше з початку пандемії в медичних установах китайської столиці не залишилося пацієнтів, хворих на коронавірус.
Про це повідомив національний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я Китаю з посиланням на статистику нових випадків захворювання.
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За офіційними даними, протягом всього часу розповсюдження пандемії COVID-19 в Пекіні виявили 935 хворих. З них з них 335 інфікувалися під час спалаху недуги, який стався в червні на гуртовомувому ринку "Сіньфаді".
Наразі в місті діють послаблені карантинні заходи. Зокрема, носити захисні маски на вулиці – необов'язково. Однак, це правило залишається для пасажирів громадського транспорту, відвідувачів магазинів та ресторанів. Також маски мають носити мешканці міста, які перебувають в державних установах.
COVID-19 у Китаї: що відомо
- Пандемія коронавірусу, яка охопила весь світ, розпочалася з китайської провінції Вухань. Перший смертельний випадок там стався 11 січня.
- Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.
- Спалах коронавірусу COVID-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання.
- Згідно з офіційною статистикою, на материковому Китаю вилікувалися майже 95% людей.