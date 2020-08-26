У Пекіні повністю подолали COVID-19. Напередодні з лікарні виписали двох останніх інфікованих. Відтак вперше з початку пандемії в медичних установах китайської столиці не залишилося пацієнтів, хворих на коронавірус.

Про це повідомив національний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я Китаю з посиланням на статистику нових випадків захворювання.

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За офіційними даними, протягом всього часу розповсюдження пандемії COVID-19 в Пекіні виявили 935 хворих. З них з них 335 інфікувалися під час спалаху недуги, який стався в червні на гуртовомувому ринку "Сіньфаді".

Наразі в місті діють послаблені карантинні заходи. Зокрема, носити захисні маски на вулиці – необов'язково. Однак, це правило залишається для пасажирів громадського транспорту, відвідувачів магазинів та ресторанів. Також маски мають носити мешканці міста, які перебувають в державних установах.

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