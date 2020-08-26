COVID-19 в Китае: в Пекине не осталось ни одного инфицированного
В Пекине полностью одолели COVID-19. Накануне из больницы выписали двух последних инфицированных. Поэтому впервые с начала пандемии в медицинских учреждениях китайской столицы не осталось пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщил национальный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая со ссылкой на статистику новых случаев заболевания.
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По официальным данным, в течение всего времени распространения пандемии COVID-19 в Пекине обнаружили 935 больных. Из них из них 335 заразившихся во время вспышки болезни, которая произошла в июне на оптовом рынке "Синьфади".
Сейчас в городе действуют ослабленные карантинные мероприятия. В частности, носить защитные маски на улице – необязательно. Однако, это правило остается для пассажиров общественного транспорта, посетителей магазинов и ресторанов. Также маски должны носить жители города, которые находятся в государственных учреждениях.
COVID-19 в Китае: что известно
- Пандемия коронавируса, которая охватила весь мир, началась из китайской провинции Хубэй, из города Ухань. Первый смертельный случай там произошел 11 января.
- Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острый респираторный синдром.
- Вспышка коронавируса COVID-2019 связана с рынком морепродуктов и животных, в городе Ухань. Там торговали дикими животными для употребления их в пищу.
- Согласно официальной статистике, на материковом Китае излечились почти 95% людей.