Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу 2 червня. Країна стала другою в Європі після Словенії.

Рішення прийняли після того, як країна пройшла два інкубаційні періоди в 28 днів без жодного нового випадку коронавірусу, повідомляє Vijesti.

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Як Чорногорія подолала коронавірус

В уряді відзначили, що країна має сучасні лабораторії, професійних експертів та чудову організацію.

Якби не все це, ми не змогли б успішно боротися з епідемією та стати першою країною у Європі, у якій більше немає інфікованих – вільною від коронавірусу,

– додали в уряді.

В Інституті громадського здоров’я наголосили, що формальне скасування стану епідемії не означає зникнення загрози і скасування заходів безпеки. Накази міністерства, а також рекомендації Інституту, залишаються в силі.

Водночас певні обов'язкові заходи переглянуть і скоригують з урахуванням ситуації на місцях.

Що відомо про коронавірус в Чорногорії?Початок епідемії у Чорногорії оголосили 26 березня. За увесь час клінічно підтвердили 324 заражень коронавірусом, з них 215 – одужали, а 9 людей – померли. Туристичний сезон планують відновити з 1 липня.



Зауважимо, що Чорногорія – це невелика держава на Балканах, населення якої становить лише трохи більше як 640 тисяч осіб.