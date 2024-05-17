Цистит, або запалення сечового міхура, – одне з найпоширеніших захворювань сечовивідної системи. Зазвичай його викликають бактерії, що потрапили в сечовий міхур по сечівнику, або уретрі. У цьому випадку говорять про висхідну інфекцію.

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Набагато рідше причиною циститу стає низхідна інфекція, коли патогени потрапляють у сечовий міхур зверху – з нирки. Іноді до циститу може призводити приймання деяких ліків, певні методи лікування, наприклад, променева терапія, або інші причини.

Поширеність циститу у чоловіків та жінок

Захворюваність на цистит серед жінок, за різними даними, становить 3 – 4%, а серед чоловіків – 0,5 – 1,5%. За оцінками Американської асоціації урологів, хоча б одна інфекція сечовивідних шляхів, до яких належить і цистит, виникає у 10 жінок із 25. Для чоловіків цей показник набагато нижчий – інфекція сечовивідних шляхів трапляється лише з 3 чоловіками з 25.

Чому виникає така різниця

Вся справа в будові чоловічої та жіночої уретри – того самого каналу, яким найчастіше бактерії проникають у сечовий міхур. Середня довжина жіночої уретри лише 3 – 4 сантиметри, а чоловіча – близько 20 сантиметрів.

Бактеріям набагато легше проникнути в сечовий міхур короткою жіночою уретрою, ніж довгою уретрою у чоловіків. Однак це не означає, що цистит чоловікам не загрожує. Ризик захворювання підвищують такі фактори:

порушення відтоку сечі – наприклад, через каміння в сечовому міхурі або збільшення розмірів передміхурової залози;

зниження імунітету – наприклад, через ВІЛ, цукровий діабет або деякі види терапії онкологічних захворювань;

тривале використання урологічних катетерів.

Найчастіше для лікування циститу у чоловіків, як і у жінок, використовуються антибіотики – їх має виписати лікар.