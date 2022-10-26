Білорусь, Росія та навіть Сирія: чому з ВООЗ не спішать виганяти диктаторські режими
Навіть під час широкомасштабної агресії проти України Росія та Білорусь залишаються членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ба більше, остання навіть закриває очі на масове руйнування лікарень в Україні.
Це питання є дуже важливим, тож необхідно постійно тримати його на пульсі. Про це в ефірі 24 каналу розповів співзасновник Українського центру центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
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Представники кривавих диктаторів досі у ВООЗ
За його словами, у травні ВООЗ відклала на потім рішення про заходи щодо Росії через обстріли лікарень в Україні. Тоді зазначили, що "вживуть заходів, якщо Росія продовжить свої агресивні дії".
Що таке "продовжить агресивні дії" – ніхто не уточнив. Чи мовиться про обстріл однією лікарні, чи десять, чи сто, чи триста – вони не уточнювали. Це було таке рішення "відкладемо на потім, а там воно якось розсмокчеться",
– заявив Павло Ковтонюк.
Він наголошує, що ВООЗ досі не реагує на злочини авторитарних режимів проти людяності. Так, міністри охорони здоров'я Білорусі, Росії та навіть Сирії – представник режиму Башара Асада, який разом з росіянами бомбив сирійські лікарні – досі входять у виконавчий комітет ВООЗ.
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Квола реакція міжнародних організацій на злочини
Не лише Всесвітня організація охорони здоров'я, а й низка інших міжнародних організацій демонструють кволу реакцію на війну в Україні. Експерт вважає, що у світі є системна криза розуміння сучасних війн.
Україна спровокувала більшість з цих організацій на те, аби вони переглянули свої погляди на власні місії та на те, як вони загалом сприймають війни й конфлікти у світі,
– підкреслив Павло Ковтонюк.
Він відзначає, що етика та дизайн цих організацій були закладені в другій половині двадцятого століття, коли світ не бачив таких масштабних війн. Навіть існував консенсус, що Друга світова війна була останньою глобальною війною.
На думку фахівця, проблеми почалися ще з часів чеченських війн, коли міжнародні організації визнавали, що Росія робить щось не так, але закривали на це очі й казали, що це "її внутрішні справи".