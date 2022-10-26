Этот вопрос очень важен, поэтому необходимо постоянно держать его на пульсе. Об этом в эфире 24 канала рассказал соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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Представители кровавых диктаторов до сих пор в ВОЗ

По его словам, в мае ВОЗ отложила на затем решение о мерах по России из-за обстрелов больниц в Украине. Тогда отметили, что "примут меры, если Россия продолжит свои агрессивные действия".

Что такое "продлит агрессивные действия" – никто не уточнил. Говорится ли об обстреле одной больницы, десяти ли, ста ли, трехсот ли – они не уточняли. Это было такое решение "отложим на потом, а там оно как-то рассосется",

– заявил Павел Ковтонюк.

Он отмечает, что ВОЗ до сих пор не реагирует на преступления авторитарных режимов против человечности. Так, министры здравоохранения Беларуси, России и даже Сирии – представитель режима Башара Асада, который вместе с россиянами бомбил сирийские больницы – до сих пор входят в исполнительный комитет ВОЗ.

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Слабая реакция международных организаций на преступления

Не только Всемирная организация здравоохранения, но и ряд других международных организаций демонстрируют слабую реакцию на войну в Украине. Эксперт считает, что в мире есть системный кризис понимания современных войн.

Украина спровоцировала большинство этих организаций на то, чтобы они пересмотрели свои взгляды на собственные миссии и на то, как они в целом воспринимают войны и конфликты в мире,

– подчеркнул Павел Ковтонюк.

Он отмечает, что этика и дизайн этих организаций были заложены во второй половине двадцатого века, когда мир не видел столь масштабных войн. Даже существовал консенсус о том, что Вторая мировая война была последней глобальной войной.

По мнению специалиста, проблемы начались еще со времен чеченских войн, когда международные организации признавали, что Россия делает что-то не так, но закрывали на это глаза и говорили, что это "ее внутренние дела".