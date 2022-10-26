Заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко подчеркнул, что уровень заболеваемости инсультом в Украине очень велик. Об этом он рассказал во время единого телемарафона, сообщает 24 канал.
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Возросло ли количество заболеваемости инсультом
По словам Яременко, за этот год статистического увеличения количества инсультов нет. Это связано с тем, что значительная часть украинцев была вынуждена переехать за границу.
Почему в Украине высокая смертность от инсультов
Сейчас в Украине достаточно высокая смертность и инвалидность после перенесенного инсульта. Главная причина – поздняя диагностика и устаревшие маршруты пациента с инсультом. В Европе показатель пациентов, вернувшихся к полноценной жизни после инсульта, значительно выше.
Зачастую скорые доставляют больного инсультом в ближайшую больницу, которая чаще всего не имеет необходимых мощностей для диагностики и лечения таких состояний, специалистов и оборудования. Поэтому больной теряет драгоценное время, и как следствие – здоровье или даже жизнь.
Летом Минздрав начал очередной этап медицинской реформы, в рамках которого, в частности, изменят подходы к лечению инсультов.
В рамках реформы мы создадим действенную сеть учреждений с имеющимися инсультными центрами и блоками. Именно эти медицинские учреждения будут содержать мощные кардиологические блоки, которые позволят применять современные методы лечения, такие как тромболизис и тромбоэкстракция. Также в таких медицинских учреждениях будет сосредоточена необходимая реабилитация, которая позволит пациенту вернуться к нормальной жизни,
– рассказал Яременко.