Заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко наголосив, що рівень захворюваності на інсульт в Україні дуже великий. Про це він розповів під час єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Обережно, інсульт: основні симптоми та як надати першу допомогу

Чи зросла кількість захворюваності на інсульт

За словами Яременка, за цей рік статистичного збільшення кількості інсультів нема. Це пов'язано з тим, що значна частина українців була вимушено переміщена за кордон.

Чому в Україні висока смертність від інсультів

Наразі в Україні досить висока смертність та інвалідність після перенесеного інсульту. Головна причина – пізня діагностика та застарілі маршрути пацієнта з інсультом. У Європі показник пацієнтів, які повернулися до повноцінного життя після інсульту значно вищий.

Часто швидкі доставляють хворого на інсульт до найближчої лікарні, яка найчастіше не має необхідних потужностей для діагностики та лікування таких станів, фахівців та обладнання. Через це хворий втрачає дорогоцінний час і як наслідок – здоров'я або навіть життя.

Влітку МОЗ розпочало черговий етап медичної реформи, в рамках якого, зокрема підходи до лікування інсультів змінять.

У рамках реформи ми створимо спроможну мережу закладів із наявними інсультними центрами та блоками. Саме ці медичні заклади будуть мати у своєму складі потужні кардіологічні блоки, які дозволять застосовувати сучасні методи лікування, такі як тромболізис та тромбоекстракція. Також у таких медичних закладах буде зосереджена необхідна реабілітація, яка надасть змогу пацієнтові повернутися до нормального життя,

– розповів Яременко.

Важливо! Для того, щоб не лікуватись, розпочніть профілактику інсульту просто зараз. Відмова від надмірного споживання алкоголю та куріння, контроль артеріального тиску, здорова їжа та фізична активність допомагають значно знизити ризик захворювання на інсульт.



Як розпізнати інсульт/Інфографіка 24 Каналу