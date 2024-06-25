Життєвий досвід підказує, що овочевий суп перетравиться швидше, ніж шашлик, і що зголоднієте ви після нього швидше. Пов'язано це з тим, що рідка їжа, як правило, вже добре оброблена і може швидше проскакувати деякі етапи перетравлення в ШКТ.

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Маршрут травлення

Спочатку і рідка, і тверда їжа проходять через порожнину рота. Там вже починається травлення: тверда їжа потребує механічної обробки – більш посиленого пережовування – щоб стати кашоподібною і просуватися далі в стравохід і потім у шлунок.

На цьому етапі рідка їжа може вирватися вперед, тому що вона проходить через шлунок швидше: 50% води залишає шлунок через 10 хвилин. Молочні коктейлі та супи затримаються на довше, а тверда їжа може оброблятися шлунком від 2 до 4 годин. Крім того, тверда їжа починає залишати шлунок лише через 20 – 30 хвилин після того, як вона потрапила туди.

Залишивши шлунок, їжа потрапляє у тонкий кишківник. Залежно від складу, кількості та калорійності їжі їй потрібні різний час та інтенсивність обробки. Простіші за складом рідини можуть відразу абсорбуватися ворсинками тонкого кишківника.

Однак грибному крем-супу, наприклад, спочатку знадобиться хімічна обробка травними соками, жовчю печінки та панкреатичним соком, щоб остаточно розщепити білки, жири та вуглеводи. Після цього прості нутрієнти разом із водою всмоктуються через ворсинки у кровотік.

Все, що не перетравилося, йде далі разом із невеликою кількістю води – у товстий кишківник. Звідти залишки води всмоктуються в кровотік, а товстий кишківник робить роботу за попередніми відділами і має ще одну спробу розщепити залишки їжі. Крім цього, товстий кишківник бере участь у формуванні калу та абсорбує деякі вітаміни, такі як вітаміни К і В, що синтезуються кишковими бактеріями.

Відчуття ситості

Оскільки рідка їжа всмоктується швидше, вона швидше вгамовує наш голод. Але те, що швидше всмоктується, як правило, менш калорійне, так що і зголоднієте ви швидше. Деякі дослідження також пов'язують швидке повернення голоду з більш різким підвищенням рівня цукру в крові при вживанні рідкої їжі. А ще в рідкій їжі менше клітковини, яка допомагає нам залишатися ситими довше.

Чи можна змішувати рідку їжу із твердою

Ми не знайшли досліджень, які б підтверджували, що вода значно знижує кислотність шлунка або змушує тверду їжу залишати шлунок швидше. Рідини не впливають на те, як довго тверда їжа перетравлюється шлунком, і не порушують процес травлення.

Насправді все навпаки: рідини допомагають розщепленню їжі та формуванню харчової грудки. Щоправда, краще для цієї мети використовувати воду, ніж алкоголь чи соки.