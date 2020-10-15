Протягом останнього часу дедалі більше людей молодого віку госпіталізують із тяжкою формою COVID-19. За словами медика, однією з причин цього є самостійне призначення собі антибактеріальної терапії.

Про це розповіла директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан виданню "Obozrevatel TV".

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"Мусимо сказати, що останнім часом досить складно переносять хворобу і пацієнти більш молодого віку. Хвороба омолодилася", – сказала Мостепан.

Головний лікар пояснила, що чимало молодих людей не звертаються до сімейного лікаря, а розпочинають самолікування з порадами з інтернету.

Вона наголосила, що самостійно "ніколи не потрібно нічого приймати, окрім, можливо, якихось профілактичних речей, вітаміну С або полівітамінів".

Самі собі призначають нереальну антибактеріальну терапію, якісь ліки. Але я хочу, щоб усі зрозуміли: кожна пігулка має свою побічну дію. Кожне лікування має свої наслідки. І саме таких хворих ми сьогодні бачимо – які самі лікуються вдома, а потім ми боремося не тільки з коронавірусною хворобою і з її ускладненнями, а ми ще боремося із ускладненнями, яких вони набули через неконтрольовану терапію,

– додала лікарка.



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