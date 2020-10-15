В последнее время все больше людей молодого возраста госпитализируют с тяжелой формой COVID-19. По словам медика, одной из причин этого является самостоятельное назначение себе антибактериальной терапии.

Об этом рассказала директор Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан изданию "Obozrevatel TV".

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"Должны сказать, что в последнее время довольно сложно переносят болезнь и пациенты более молодого возраста. Болезнь омолодилась", – сказала Мостепан.

Главный врач объяснила, что многие молодые люди не обращаются к семейному врачу, а начинают самолечение с советами из интернета.

Она подчеркнула, что "никогда не нужно ничего принимать, кроме, возможно, каких-то профилактических вещей, витамина С и поливитаминов".

Сами себе назначают нереальную антибактериальную терапию, какие-то лекарства. Но я хочу, чтобы все поняли: каждая таблетка имеет свое побочное действие. Каждое лечение имеет свои последствия. И именно таких больных мы сегодня видим – которые сами лечатся дома, а потом мы боремся не только с коронавирусной болезнью и с ее осложнениями, а мы еще боремся с осложнениями, которые они приобрели из-за неконтролируемой терапии,

– добавила врач.



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