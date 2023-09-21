Піт – солона та прозора рідина, яку виробляють потові залози. Сам процес називається потовиділенням. Завдяки цьому організм зберігає прохолоду – це єдиний спосіб уникнути перегріву і охолодитися.

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Людина народжується з певною кількістю потових залоз: від двох до чотирьох мільйонів. Вони стають повністю активними під час статевого дозрівання.

Є два типи потових залоз: еккрінові та апокринові. Апокринові розміщуються у волосяних фолікулах, а еккрінові розташовуються по всьому тілу. Їхня кількість не змінюється протягом усього життя. Обсяг поту, який виробляє організм, залежить від активної роботи кожної залози, а не від їхньої загальної кількості.

Чому люди не пітніють

Ангідроз – відсутність потовиділення. З першого погляду здається, що людині пощастило, адже їй не доводиться стикатися з мокрими пахвами та неприємним запахом, але відсутність потовиділення це досить тривожний симптом. Люди з ангідрозом схильні до теплових судом та теплового удару – небезпечних для життя станів.

Ангідроз може бути лише на певних ділянках тіла або у всього організмі. Також відсутність потовиділення на одній ділянці тіла може бути компенсацією гіпергідрозу на іншій.

Симптоми ангідрозу

Нерідко знижене потовиділення складно помітити. Є ряд симптомів, за якими можна розпізнати ангідроз:

відчуття жару;

не виходить охолонути після перегріву;

важко переносити високі температури;

м'язові спазми, які довго не минають;

поколювання в кінцівках;

нудота;

слабкість;

прискорене серцебиття;

висип.

Що робити

Розуміючи свою проблему, можна допомогти своєму організму: уникайте надмірних фізичних навантажень та високих температур, при перегріві використовуйте прохолодну воду або пакет з льодом, встановіть кондиціонер і намагайтеся носити одяг з легких тканин.

Лікування залежатиме від причин, через які організм перестав виділяти піт. У деяких випадках виписують ліки, що викликають потовиділення. Але іноді мінімальне потовиділення – не привід для занепокоєння, а особливість людини.