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Головний біль через мігрень приносить сильний дискомфорт, може бути виснажливим і впливати на якість життя. Вчені довели, що ін'єкції ботоксу знижують частоту та інтенсивність головного болю.

Досі невідомо, чому ботокс допомагає при мігрені, хоча принцип його дії вивчили достатньо. Вважається, що його м'язово-релаксуючі властивості знижують гіперактивність певних ділянок мозку, які беруть участь у виникненні мігрені.

Ботокс проникає у нервові закінчення навколо місця ін'єкції та блокує вивільнення хімічних речовин, які відповідальні за передачу болю. Це запобігає активації больових мереж у головному мозку.

Як водять ботокс проти мігрені

Зазвичай ін'єкції роблять у 31 – 39 крапок у м'язи голови та шиї кожні 12 тижнів. Під час сеансів лікар акуратно вводить під шкіру мінімальну кількість ботулотоксину тонкою голкою.

Клінічні дослідження показали, що застосування ботулінічного токсину – це ефективний метод лікування хронічної мігрені. При цьому лікарі можуть додатково рекомендувати змінити спосіб життя.

Додамо, що від ботоксу можуть виникнути побічні ефекти, наприклад, біль і синці в місці ін'єкції, тимчасове ослаблення м'язів обличчя та болю в шиї.