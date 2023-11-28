Тестостерон є головним чоловічим гормоном, який створюється в яєчках (клітинами Лейдіга) та у незначних кількостях у надниркових залозах. Цей гормон здійснює ряд ключових функцій, включаючи підтримку статевого потягу, маси та сили м'язів, а також еректильну активність. Також він регулює обмін речовин та енергії, забезпечує працездатність, гарний настрій та якість сну.

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Чоловічий клімакс

Після 40 років рівень тестостерону знижується приблизно на 1 – 2% щорічно через зменшення його синтезу. Такий процес прискорюється при цукровому діабеті, ожирінні, атеросклерозі та захворюваннях печінки. З іншого боку, зниження рівня тестостерону може сприяти розвитку цих захворювань, створюючи замкнене коло.

У медичній термінології немає єдиного терміну для опису зниження рівня статевих гормонів у чоловіків та його наслідків. Використовуються різні терміни, як частковий дефіцит андрогенів у чоловіків, віковий гіпогонадизм, андропауза, чоловічий клімакс. Дослідження показують, що ознаки гіпогонадизму виявляються у 3% чоловіків до 60 років та у 20% після 60 років.

Чому знижується рівень тестостерону

Декілька міжнародних досліджень підтвердили зв'язок між низьким рівнем тестостерону і метаболічним синдромом, порушенням обміну речовин. Постійне застосування деяких ліків, таких як гіпотензивні препарати, снодійні, нейролептики, глюкокортикоїди, також впливає на зниження рівня тестостерону у чоловіків.

Екологічні фактори, такі як радіація, інтоксикація солями важких металів, алкоголь, сигарети, хімікати, такі як розчинники, барвники, феноли, також негативно впливають на вироблення тестостерону. Травми яєчка можуть призвести до часткового пошкодження клітин Лейдіга та стати причиною розвитку гіпогонадизму.

Проте головним чинником зниження тестостерону є стрес. При надмірному виробленні стресових гормонів, таких як адреналін і норадреналін, стан кори надниркових залоз поступово погіршується, що призводить до зниження рівня тестостерону в крові.

Симптоми чоловічого клімаксу

Ознаки чоловічого клімаксу проявляються по-різному:

психоемоційні розлади: тривога, занепокоєння, порушення пам'яті та концентрації, агресивність, що змінюються апатією;

порушення роботи серцево-судинної системи: тахікардія, перепади артеріального тиску, запаморочення;

порушення обміну речовин: інсулінорезистентність, цукровий діабет;

зміни у сечовій та статевій системах: еректильна дисфункція, простатит, розлади сечовипускання.

Більшість фахівців вважають, що всі форми гіпогонадизму, пов'язані з недостатністю клітин Лейдіга, вимагають лікування за допомогою замісної терапії препаратами тестостерону. Зазвичай використовують два основних типи ліків: у вигляді уколів та у вигляді зовнішніх засобів.